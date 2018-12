Cs demana operatius quinzenals contra el frau elèctric a Figueres

Els diputats autonòmics de Ciutadans (Cs) per Girona, Héctor Amelló i Jean Castel, han presentat una proposta de resolució al Parlament per exigir a la Generalitat porti a terme operatius quinzenals a la zona oest de Figueres per acabar amb el frau elèctric i mensual contra el tràfic de drogues i cultius de marihuana.

Segons ha informat Amelló, tant els dispositius contra el frau elèctric com els antidrogues haurien de realitzar-se en coordinació amb l'Ajuntament, la companyia elèctrica, la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i les forces de seguretat de l'Estat que siguin necessàries.

A més, en la proposta també ha exigit la necessitat «d'elaborar i implementar un Pla de Xoc Integral per a fer front a aquesta situació» en el qual també estiguin involucrats policia, serveis socials i altres serveis municipals competents. Segons remarquen des de Cs, «l'objectiu del pla és que també inclogui una proposta d'adequació i sanejament de la via pública de tota la zona oest»

El diputat ha mostrat la seva preocupació per la «pèrdua de benestar i seguretat dels veïns de la zona oest a causa de l'incivisme, l'existència de pisos ocupats o els dedicats al cultiu de marihuana». Segons Ciutadans, «és urgent acabar amb aquesta situació» i que Figueres deixi de ser notícia tant per això com per l'augment de robatoris violents (+168%), en establiments (+56,4%) i amb força en domicili (+112%)», assegura.