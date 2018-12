ERC de Figueres proposa un aparcament alternatiu al del camp de futbol del Far

ERC de Figueres proposa alternatives al conveni que proposa el govern municipal per construir un aparcament gratuït a l'antic camp de futbol d'El Far. Els republicans han posat sobre la taula un solar entre l'avinguda Perpinyà i el carrer Port Lligat, a l'entrada nord de la ciutat, que evitaria que «es malgasti mig milió d'euros».

Segons ha explicat Agnès Lladó, portaveu dels republicans i presidenta de la comissió d'espais buits, l'espai que proposen té unes característiques similars a les del camp de futbol vell. La capacitat també és per a uns 300 vehicles i la distància amb el centre és també d'un quilòmetre. «Figueres necessita aparcament pel visitant i el resident, però també es necessita fer bona gestió», diu Lladó.

L'alternativa dels republicans, a més, tindria un cost inferior, ja que el seu cost es limita a l'adequació del terreny, que vorejaria els 150.000 euros. La cessió del terreny privat es faria a través de la comissió d'Espais Buits i es bonificaria l'exempció de l'IBI. «Ens estalviem els 500.000 euros que costarà el lloguer del camp del Far, l'adquació i una possible compra que no està taxada», diu Lladó, que ha defensat la seva alternativa com una «bona proposta».

Des de la comissió, defensa l'optimització dels recursos de l'Ajuntament: «si tenim una opció que ens permet estalviar i no malgastar mig milió d'euros seria convenient apostar-hi», conclou.

Aquesta proposta és la que està més avançada, però els republicans n'han posat d'altres sobre la taula. Lladó ha recordat un espai situat a l'altre costat de les vies del tren, propietat d'ADIF i que també permetria resoldre el problema d'aparcament a l'entrada est de Figueres. El solar té capacitat per 250 vehicles però es podria ampliar per sobre dels 400.

Segons els republicans, es tractaria d'obrir converses amb ADIF per llogar el terreny. La portaveu d'ERC recorda que s'ha fet amb un altre terreny als Fossos amb un lloguer de 1.600 euros, «molt inferior als 4.000 que es planteja pagar a l'antic camp de futbol del Far».

De fet, ERC defensa que el model de la comissió d'Espais Buits va ser aprovat per unanimitat pel plenari i aposta per seguir treballant en convertir solars buits en aparcaments. És un grup de treall tècni que fa un inventari dels solars abandonats de la ciutat per fer-hi aparcament gratuït a canvi de l'exempció de l'IBI.

Malgrat tot, avui es preveu que el ple de Figueres acabi donant suport al conveni per convertir en pàrquing el camp del Far. Els dos ex regidors d'Unió, ara al govern, hi donaran suport. També es preveu el suport del PSC en l'aprovació del conveni si el nou estacionament és gratuït per a tots els usuaris, tant per a residents com visitants. Els republicans no hi votaran a favor per «coherència, credibilitat i responsabilitat», però no han concretat si s'hi oposaran o bé si s'abstindran. El punt s'inclourà per via d'assumptes urgents en un segon intent d'aprovar-lo, després que el passat mes d'agost el govern de Marta Felip es quedés sol davant l'oposició, que va tombar-ho.