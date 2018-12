Ex alcaldables d'ERC i CiU a Figueres donen suport a un manifest del PSC

El candidat del PSC a Figueres, Pere Caselles, ha impulast un diagnòstic per «rellançar el potencial de la ciutat». El manifest, que encara no s'ha fet públic, ja ha rebut una vintena d'adhesions, entre les quals hi ha l'excap de llista de CiU i farmacèutica, Maria Àngels Perxas, i l'historiador i anterior alcaldable d'ERC, Albert Testart. Perxas va encapçalar la llista dels convergents a les eleccions del 1999, que va guanyar el socialista Joan Armangué, i Albert Testart es va presentar com a candidat d'ERC als darrers comicis del 2015, quan Marta Felip va revalidar l'alcaldia.

Diverses personalitats destacades de Figueres i amb diferents sensibilitats polítiques coincideixen amb el regidor i candidat socialista. Hi ha empresaris, membres dels teixit associatiu i treballadors de diverses àrees.

Entre el llistat d'adhesions, hi destaquen els noms dels empresaris Ernest Plana, Fermin Lee, i Norbert Font –anteriorment vinculat a ERC–. També hi ha líders veïnals com José Luis Ruíz i Paco Sánchez o el vicepresident de la Societat Catalana de Tecnologia, Fede Luque. Entre aquests signants, les adhesions de Perxas i Testart destaquen per la vinculació que havien mantingut amb altres partits.

La proposta de Casellas planteja tres bases d'actuació amb un ordre cronològic. La primera, erradicar la delinqüència i l'incivisme a Figueres per mitjà de l'ampliació del cos de la Policia Municipal i una segona sobre les actuacions polítiques, destidanes a perseguir les actituds incíviques i a endurir les sancions per als reincidents. L'actuació inclou l'ordenament de la mobilitat, l'ordenació urbana de carrers i terrasses i la solució dels problemes de neteja.

«Figueres no està bé i la gent no s'hi acaba de sentir a gust, però és indiscutible que la ciutat té un potencial que fins avui no s'ha sabut aprofitar», afirma Casellas.

La proposta del candidat del PSC, que es farà pública aquesta setmana i estarà oberta a tothom, no es traduirà en la creació d'una plataforma, sinó que són les bases d'actuació dels socialistes.