S'enfronta a 20 anys de presó per agredir sexualment i amenaçar la parella a Figueres

L'Audiència de Girona ha jutjat, aquest dijous, un acusat d'agredir sexualment, maltractar i amenaçar la parella a Figueres. En la seva declaració, l'home ha negat tant l'agressió com haver escrit missatges de whatsapp on amenaçava la dona durant els tres anys de relació que van tenir i que va acabar el juny del 2017.

La víctima, en canvi, ha assegurat que l'acusat la forçava a tenir relacions i que ella accedia "perquè no s'enfadés". La dona també ha relatat que algunes vegades l'acusat aprofitava que ella dormia per introduir-li el penis a la boca o agafar-li la mà per masturbar-se. La fiscalia i l'acusació particular demanen 20 anys de presó. La defensa sol·licita l'absolució