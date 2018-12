Figueres desencalla el nou aparcament del camp del Far i estudia fer-lo pagar

Figueres tindrà un nou aparcament a l'antic camp de futbol del Far. Finalment, l'alcalde Jordi Masquef ha aconseguit el suport que no va tenir la seva predecessora Marta Felip i en el ple d'aquest dijous s'ha aprovat el conveni amb l'Asil Vilallonga, propietat del solar, amb el suport del PDeCAT, ex d'Unió, PSC, PP i Cs. Hi ha votat en contra ERC, la CUP i CExF.

L'Ajuntament ha calculat que a l'espai, ubicat a l'est de la ciutat, hi haurà capacitat per uns 330 vehicles. L'acord amb la propietat inclou un conveni de lloguer pels propers deu anys amb un cost de prop de 50.000 euros anuals i un cost d'arranjament de 93.000 euros.

L'alcalde Jordi Masquef ha aconseguit desencallar el que serà el nou estacionament de la zona est de Figueres. Es tracta d'una actuació «prioritària», segons el batlle, que permetrà disposar d'un aparcament proper al centre i dinamitzar l'entorn de l'estació.

Masquef va defensar-ne la gratuïtat durant el primer any del conveni i la implantació d'un sistema de pagament tou a partir del segon any de contracte pels visitants. El cost seria de dos euros al dia. La previsió és que es pugui començar a utilitzar a l'estiu vinent, per la qual cosa el cost pels visitants no es començaria a aplicar fins el 2020. L'alcalde va defensar que el superàvit es podria reinvertir en personal o càmeres al recinte.

D'altra banda, ERC, que presideix la comissió d'Espais Buits, va criticar la gestió de l'alcalde en considerar que s'estan «malgastant» els 500.000 euros que costarà la totalitat del lloguer. La portaveu Agnès Lladó va proposar com a alternativa la cessió d'un solar de l'avinguda Perpinyà a canvi de la bonificació de l'IBI. Lladó va acusar l'alcalde d'utilitzar una «segona vara de mesurar» que afectarà les negociacions de la comissió.

La CUP i CExF també van plantejar dubtes sobre el lloguer, mentre que Cs i PP van defensar-ne el pagament des d'un inici. El PSC va donar el seu vot a canvi de la gratuïtat del recinte –que segons Masquef serà d'un any– i pels ex d'Unió, ara al govern, es tracta d'una mesura urgent.