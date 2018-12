Jutgen un acusat d'amenaçar i agredir sexualment la seva parella a Figueres

L'Audiència de Girona va jutjar ahir un acusat d'agredir sexualment, maltractar i amenaçar la seva parella a Figueres. La fiscalia i l'acusació particular demanen una pena de 20 anys de presó per a l'acusat per un delicte continuat d'agressió sexual amb accés carnal, dos delictes d'amenaces en l'àmbit de la violència sobre la dona, un delicte de detenció il·legal i un delicte de maltractament per violència domèstica. A més, li apliquen una circumstància agreujant de parentiu.

Acusat i víctima van mantenir una relació durant tres anys i van compartir domicili a Figueres. Segons sostenen les acusacions, «en múltiples ocasions i a partir dels set mesos de relació sentimental», l'acusat atemoria la dona per forçar-la a tenir sexe. «Li requeria que mantingués relacions sexuals amb ell i, davant la negativa d'ella, se li encarava i li proferia expressions com aquesta: «Puta, li xupes la polla a altres i tens l'obligació de fer-ho amb mi perquè ets la meva parella», recull l'escrit d'acusació.

Les acusacions subratllen que, atemorida per l'actitud de l'acusat, la dona finalment accedia a fer-li fel·lacions o a mantenir relacions sexuals plenes. A més, continuen exposant que, al llarg d'aquest temps, també aprofitava quan la dona dormia per agredir-la. «Es col·locava sobre la seva parella i la despertava introduint-li el penis a la boca», indiquen fiscalia i acusació particular.

En la seva declaració, l'home ha negat haver escrit missatges de whatsapp on amenaçava la dona durant els tres anys de relació que van tenir i que va acabar el juny del 2017. També ha negat que forcés la víctima a tenir relacions sexuals amb ell. De fet, a preguntes del seu advocat, ha dit que «mai» va agredir ni físicament ni verbalment la seva parella. Per tot això, la defensa sol·licita l'absolució.