Josep Buixó va prendre possessió com a regidor de l'Ajuntament de Figueres, en substitució de Marta Felip, que va renunciar a l'acta a principis de desembre. Buixó és el nou regidor d'Habitatge, Discapacitació i Associacions Veïnals. Ha estat estretament vinculat amb la Unió Esportiva de Figueres. El d'ahir també va ser el primer ple amb els dos regidors ex d'Unió al govern, tot i que el retorn no es va escenificar amb un canvi de seients.