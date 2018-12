Gendarmes i armilles grogues s´enfronten al Voló

Els antidisturbis de la Gendarmeria han desallotjat aquest dissabte a la tarda els 2.000 'armilles grogues' que tallaven l'autopista A9 al Voló. Ho han fet amb càrregues i gasos lacrimògens. Els manifestants han respost a la contundent actuació policial llançant pedres, palets i altres objectes des de dalt d'un dels ponts que creua la via. Tot plegat després que al matí els concentrats trenquessin per dues vegades el cordó policial que impedia el pas i ocupessin durant unes hores el peatge principal d'El Voló. La Mari Carmen, una andalusa que viu fa 60 anys a la Catalunya del Nord, assegura que no havia vist "mai" tants policies i diu que "és una vergonya" la manera en què els han fet fora.