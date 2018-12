Els veïns d'un barri de Castelló d'Empúries pateixen actes vandàlics i «botellón»

Els veïns de la urbanització Mas Nou d'Empuriabrava, a Castelló d'Empúries, pateixen des de fa temps la presència de grups de joves que beuen pels carrers i que freqüenten una discoteca propera. Ara estan preocupats perquè fa quinze dies van patir actes vandàlics amb el trencament de vidres a vehicles i l'accés de gent als portals de les cases, on van trobar restes de begudes. L'Ajuntament continuarà estudiant com resoldre la situació després que ja hagi engegat una campanya per sancionar les persones que beuen al carrer.

El barri està darrere la discoteca situada a peu de carretera. A partir de les onze de la nit, explicquen des de l'Associació de Veïns del barri, comencen a freqüentar l'aparcament d'un supermercat al costat de la discoteca i els carrers de la urbanització. Passa el mateix de matinada quan creuen que han sortit de l'establiment d'oci nocturn.

La situació no és nova. «De problemes per la música sempre n'hem tingut, i hi havia el «botellón», però ara ja hem passat a trencar vidres de cotxes», lamenten des de l'Associació.

Vidres de cotxes trencats

El dia en què més problemes van tenir va ser el 8 de desembre, coïncidint amb un dissabte festiu, quan van trencar vidres de cotxes, un intermitent i van entrar al pati d'una casa de la urbanització. Darrerament els veïns es troben restes de begudes dins les finques.

Des de l'Associació demanen que es prenguin més mesures per evitar que el problema persisteixi i empitjori perquè els veïns estan preocupats. Admeten que les darreres preses per part de l'Ajuntament han estat efectives però ara les molèsties no són només per sorolls sinó per vandalisme.

L'Ajuntament va muntar un dispositiu policial aixecant actes a les persones que consumeixen alcohol a la via pública per tal d'acabar amb les molèsties i la brutícia que generen. El resultat del dispositiu va ser l'aixecament de quaranta actes per consum d'alcohol a la via pública i dos per tinença de substàncies estupefaents. Les sancions són d'entre 150 i 750 euros.

L'Ajuntament ha informat a Diari de Girona que continuaran prenent mesures per intentar que no es produeixin aquestes situacions.