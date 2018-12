Casa Alegrí, 150 anys servint les llars de Figueres

Establiment històric. Des del 1868, a la botiga del carrer Peralada de la capital alt-empordanesa s'hi venen objectes per a la casa, i són tot un referent en el sector

n segle i mig és ràpid de dir, però per a un comerç és el resultat d'anys d'esforç i dedicació de diverses generacions. No és gens habitual que una botiga aconsegueixi mantenir-se oberta tants anys i pugui presumir d'una clientela fidel. La Casa Alegrí de Figueres -especialitzada en el parament de la llar- ha arribat enguany a la fita dels 150 anys.

Els orígens comercials de l'edifici daten del 1868. Cap a finals del segle XIX i fins just abans de la guerra, al mateix lloc hi havia una botiga que es deia Can Noranta-Cinc, on s'hi venien productes per a la llar. L'antiguitat comercial s'estableix ara fa 150 amb una petita botiga on es venien majoritàriament productes fets de terrissa.

La família Alegrí va adquirir el centenari local per traspàs l'11 de setembre de 1951, assumint l'antic comerç que Ana Imbert de Ricard tenia al carrer Peralada número 35. Des d'aleshores s'ocupà del negoci en Francisco Alegrí, que va tenir la visió de canviar la vida de pagès de Vilatenim pel comerç de la ciutat. La botiga va anar creixent amb la dedicació de la seva dona, Carme Palomer, i les seves filles, Maria i Rosa. Actualment, la botiga la regenten la Carme Isern Alegrí -filla de la Rosa- i el seu marit, Manel Rodríguez.

En uns inicis, era una petita botiga on es venien productes per a la llar fets de terrissa com ara càntirs, porrons, copes, coberts i un llarg etcètera, tal com recorda la Carme Isern. «Sempre estàvem al dia i vam ser els primers en vendre flors de plàstic», diu l'actual propietària.

Però l'històric establiment ja no té res a veure amb aquella botiga petita que els dies de mercat a la plaça de l'Ajuntament aprofitava el reguitzell de gent per fer una parada sobre adoquins del carrer Peralada, avui ja desapareguts.

La dedicació de les dues germanes, la Rosa -ja desapareguda- i la Maria -de 95 anys-, van fer de la botiga un referent a Figueres i la comarca amb productes per a la llar. Amb el boom del turisme van començar a servir també a l'hostaleria de la costa.

Dalí, el client excèntric

D'aquella època, la Maria Alegrí recorda les visites de Salvador Dalí, que era un dels clients de la botiga. «Un dia va venir, es va col·locar al coll totes les cordes de saltar que teníem i va marxar repicant els escallerincs», explica. Dalí havia estudiat amb en Francisco Alegrí i ja coneixia les seves exentricitats des de ben petit.

A la botiga hi havia comprat tot tipus d'objectes, alguns dels quals encara es conserven a Púbol i a Portlligat. En aquest darrer cas, l'estany està decorat per uns cignes de ceràmica que la botiga Alegrí venia com a centres de taula. Fins i tot expliquen que va esgotar les culleres de cafè de tot Figueres per fer una escultura.

La botiga no ha parat de créixer i adaptar-se als nous hàbits de consum. L'any 1991 el local va patir una important ampliació amb l'enderroc de tres petits edificis veïns, convertint-los en un de sol, la qual cosa va permetre ampliar l'establiment fins a doblar l'espai.

També van obrir botiga a Girona durant quinze anys i un segon local a Figueres dedicat a regals rústics durant sis. Ara, però, tenen tota l'activitat concentrada al comerç del carrer Peralada, d'on no s'han mogut mai.

«Ens hem anat especialitzant en les marques més bones del sector», expliquen la Carme Isern i el seu marit, Manel Rodríguez, els actuals propietaris. Per a ells, el secret perquè un negoci sobrevisqui és «treballar-hi molt i adaptar-se al canvi». Han creat la marca pròpia Aromatu, d'aromes per a la llar i actualment venen també per Internet.

En reconeixement a aquesta trajectòria, aquest dimarts la Cambra de Comerç de Girona els va entregar el reconeixement d'establiment històric.

La Maria Alegrí, malgrat la seva edat avançada, hi va anar a recollir-lo amb la seva neboda i actual propietària, Carme Isern. «És un reconeixement molt important a l'esforç de tants anys i al treball de les dues germanes», expliquen ambdues. Per la botiga hi han passat tres generacions dels Alegrí, que l'han convertit en un referent del sector.