Els ajuntaments petits amb falta de personal rebran ajuda tècnica

El ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha aprovat la creació d'un nou servei d'assistència tècnica per als ajuntaments, després de constatar la manca de personal funcionari que hi ha actualment, a les diferents corporacions, que puguin prestar aquest tipus de serveis.

La nova prestació anirà adreçada als municipis petits i amb una activitat urbanística reduïda, ja que el Consell no disposa de suficient personal funcionari per atendre totes les peticions i, per tant, caldrà ampliar l'equip tècnic.

En concret, actualment l'àrea de Serveis Tècnics del Consell està formada per un arquitecte, un arquitecte tècnic, un enginyer tècnic industrial, dos delineants i un auxiliar administratiu. L'ampliació de l'equip passarà inicialment per contractar dos arquitectes i un enginyer tècnic industrial. Amb aquestes incorporacions es podrà donar un assessorament tècnic continuat a una desena de municipis, per part dels arquitectes, i a una trentena, per part de l'enginyer tècnic industrial, en aquest cas per a informes sobre llicències d'activitats i altres.

Segons les previsions del Consell, posteriorment i en funció del nombre d'ajuntaments que sol·licitin aquesta prestació, que hauran d'abonar a l'administració comarcal en concepte d'honoraris, es podria ampliar el número de tècnics assessors de cara al futur. També s'obrirà una nova convocatòria del Programa d'Assistència Tècnica als ajuntaments.