Detenen tres homes per traficar amb drogues en un pis de la Jonquera

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes d'entre 19 i 36 anys de nacionalitat marroquina i veïns de la Jonquera per traficar amb drogues. La Policia Local del municipi conjuntament amb els Mossos van detectar que hi havia un domicili al carrer de Llatzaret de la Jonquera on les persones anaven a comprar droga. La policia va localitzar a particulars que sortien amb 12,42 grams de cocaïna, 2,4 grams d'heroïna i 8,60 grams d'haixix. Els dos cossos policials ja havien fet un operatiu similar en el mateix domicili l'any anterior, on van detenir quatre persones. Aquesta vegada, els Mossos tan sols en van trobar tres, un d'ells era un dels detinguts de l'any passat. També es van intervenir 685 euros en efectiu. Després d'arrestar-los van passar a disposició judicial i el jutge ha decretat la llibertat pels tres homes.

Al llarg d'aquest any, tan la Policia Local de la Jonquera com els Mossos d'Esquadra van tornar a detectar que en el pis registrat el 2017 es podria tornar a estar venent drogues.

Una vegada van tenir indicis ferms, la policia va localitzar a particulars que sortien del pis del carrer de Llatzaret amb 12,42 grams de cocaïna, 2,4 grams d'heroïna i 8,60 grams d'haixix.

El 19 de desembre, els Mossos d'Esquadra van procedir a fer una nova entrada al domicili. En aquesta ocasió van detenir tres homes d'entre 19 i 36 anys de nacionalitat marroquina també per un presumpte delicte contra la salut pública. Un d'ells havia estat detingut en l'operatiu del 2017 i, per tant, reincidia en el mateix delicte.

Els tres detinguts van passar a disposició judicial el 20 de desembre i el jutge de guàrdia va decretar-ne la seva llibertat.