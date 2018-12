Figueres instal·larà una grada a la cavalcada de Reis per a persones amb discapacitat

Figueres tindrà aquest Nadal l'edició més inclusiva de la cavalcada de Reis. L'Ajuntament instal·larà per primer cop una grada per a persones amb problemes de mobilitat i visió per tal que puguin gaudir de l'arribada de Ses Majestats els Reis d'Orient. És una de les principals novetats de la cavalcada del proper 5 de gener, juntament amb la renovació dels Reis d'Orient i l'estrena del rei negre sense pintar.

L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha anunciat l'espai reservat per a persones amb mobilitat reduïda o problemes de baixa visió per tal que puguin seguir amb «major comoditat» l'arribada de Melcior, Gaspar i Baltasar a la ciutat.

L'espai s'ubicarà a la plaça Catalunya, cantonada amb el carrer Rutlla, i per poder-ne gaudir s'haurà de fer una inscripció prèvia. L'Ajuntament especificarà en els propers dies el sistema per reservar l'espai.

Es tracta d'una instal·lació en forma de graderia de 14 metres de llargada amb una capacitat d'entre 12 i 14 persones amb cadires de rodes i una desena de persones més amb baixa visió. En total, una capacitat de gairebé una trentena de persones amb discapacitat amb els seus respectius acompanyants. El servei comptarà amb personal d'acomodació, controls d'accés, sistema propi de megafonia i pantalles LED informatives, segons ha explicat Masquef.

Segons ha informat l'Ajuntament, el regidor de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Josep Buixó, ja s'ha reunit amb les entitats que són potencialment beneficiàries d'aquesta instal·lació.

Els caramels que es llançaran a la cavalcada de Reis seran, a més, sense gluten i, per tant, aptes per a celíacs. «Celebrem que som una ciutat inclusiva», ha assegurat Masquef.



El rei negre no serà pintat

La cavalcada de Figueres d'enguany serà una de les més expectants perquè renovarà els tres Reis i Baltasar no estarà pintat. Serà la primera vegada que el tercer integrant de Ses Majestats sigui interpretat per una persona negra i d'aquesta manera Figueres tancarà la polèmica dels darrers anys. De la sel·lecció se n'han encarregat les companyies de teatre de la ciutat.

Altres ciutats de les comarques gironines també han impulsat aquest canvi, com és el cas de Girona, que també tindrà un rei negre «de veritat».