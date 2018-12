Mig miler de firmes reclamen intensificar la neteja de la Muga

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha fet arribar de forma oficial a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) diferents escrits de queixa de veïns del municipi que s'han entrat al registre municipal. Entre els documents entregats, hi ha prop de 500 firmes que reclamen una neteja més intensiva de la llera del riu Muga.

La correcta neteja dels rius es va posar en entredit arran de l'aiguat del passat mes de novembre, que va deixar importants afectacions a l'Alt Empordà.

Segons ha informat l'Ajuntament, es farà un pla conjunt en el qual participaran la mateixa ACA, Medi natural i l'Ajuntament de Castelló per fer una neteja de vegetació més intensiva de l'arbrat que hi ha en el riu en tot el terme municipal de Castelló.

L'alcalde de Castelló, Salvi Güell, i tècnics municipals, s'han reunit amb l'ACA per avaluar els danys causats per aquest episodi de pluges i el desbordament de la Muga. L'ACA està fent una valoració de les emergències que hi ha al territori, entre les quals hi ha la neteja de les restes de vegetació acumulada per l'aiguat i els esvorancs que han aparegut a la llera del riu la Muga. Aquestes emergències formaran part d'una actuació urgent per part de la mateixa ACA.