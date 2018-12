Se li crema el cotxe en accidentar-se anant begut i sense carnet

Un accident de trànsit que podria haver acabat molt malament aquest dissabte es va saldar amb el conductor il·lès però amb un vehicle del tot cremat i el xofer denunciat per diversos delictes.

L'accident de trànsit va produir-se pels volts d'un quart de vuit del matí en el pont del rec del Molí, quan Ford Focus va xocar contra una de les tanques de seguretat. El conductor va poder-ne sortir però els Bombers van haver d'apagar l'incendi que va deixar destrossat el vehicle. La Policia Local de Castelló d'Empúries per la seva banda va denunciar el conductor.

Un veí de la població que en només veure'l presentava signes evidents d'haver begut. En fer-li la prova d'alcoholèmia, va donar positiu i va quadriplicar la taxa permesa, és a dir, va donar 1 mg/l quan el màxim és de 0,25 mg/l. A més, l'home no tenia carnet de conduir, ja que mai s'ha tret el permís. El conductor, S.G., de 39 anys i nacionalitat espanyola, va quedar imputat per tres delictes: un delicte contra la seguretat viària per anar begut al volant; un altre per danys i, un últim, per no tenir el permís de conduir ni haver-se'l tret mai. Es dona el cas que els agents locals ja l'havien denunciat dos cops més per aquest últim fet.