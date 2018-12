Comencen la segona fase d'obres a l'Hotel Nieves Mar

L'hotel amb més places a l'Escala continua sent l'Hotel Nieves Mar. Els propietaris han començat a treballar en la segona fase de reformes.

L'establiment és un dels històrics de la població i va estar uns anys tancat. L'origen es remunta al celler de Can Gelada, que estava situat al carrer del Port. El van inaugurar Nieves Suñer i Josep Ballester el 1916.

De bodega va passar a ser la Fonda Nieves Mar a tocar de l'antic port, a la Platja, i per on van passar personatges com Josep Pla.

El 1976 es va obrir l'Hotel Nieves Mar. Després de trenta anys va tancar. El va comprar el grup RV Hotels del Grup Rosa dels Vents que el va reobrir aquesta primavera.

Ha estat sotmès a una primera fase de rehabilitació però està previst ampliar-lo fins a arribar a les 225 habitacions. Recentment han començat els treballs d'una segona fase de les obres de reforma. La inversió total prevista és de 24 milions.