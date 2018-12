Figueres calcula que té 250 pisos ocupats

L'Ajuntament de Figueres calcula que la ciutat té uns 800 pisos buits, 250 dels quals estarien ocupats il·legalment. Tot i que el consistori diu que es tracta de dades orientatives, admet que les ocupacions són una problemàtica greu sobretot perquè, en molts dels casos, es fan sense necessitats reals, amb finalitats «delictives».

Durant aquest any, la Guàrdia Urbana ha fet 40 intervencions que han permès evitar noves entrades en domicilis de diferents barris. Els edificis que més preocupen, però, són els que pateixen ocupacions massives i que estan repartits per tota la ciutat. Entre ells, un bloc del carrer Albera, un del Cuixà o el del Caserna amb Barceloneta. L'alcalde, Jordi Masquef, diu que seguiran lluitant contra els fraus de subministraments però alerta que la prevenció és clau per poder actuar «en calent» i denuncia que els falten mitjans.

Les ocupacions de pisos són una de les principals problemàtiques que pateix Figueres. Tant és així que l'exalcaldessa, Marta Felip, va referir-s'hi durant el seu discurs de comiat. I és que dels aproximadament 800 pisos que la ciutat calcula que té buits, uns 250 estarien ocupats de manera il·legal.

Igual que Felip, l'actual alcalde, Jordi Masquef, diu que estan lligats «de peus i mans» perquè la legislació és molt restrictiva i, un cop entren els ocupes, és molt difícil poder-los fer fora. En aquest sentit, Masquef insisteix que cal diferenciar entre les ocupacions que es fan per «necessitat» i les que tenen finalitats «delictives». Pel que fa a les primeres, l'alcalde diu que les situacions d'emergència estan cobertes a través dels Serveis Socials i que, per tant, les que es produeixen sense seguir aquests circuits no responen a necessitats habitacionals reals.

Masquef assegura que hi ha autèntiques xarxes que es dediquen a obrir pisos per rellogar-los als inquilins que vulguin entrar-hi. «Jo diria, fins i tot, immobiliàries», afegeix. Així ho corroborava un testimoni anònim a l'ACN el mes de novembre, que assegurava que hi ha persones que obren els pisos buits a persones sense recursos a canvi d'entre 300 i 500 euros.

L'alcalde insisteix que les primeres hores són clau per combatre-ho. «La Guàrdia Urbana només pot actuar en calent, quan acaben d'entrar», afegeix. Per això, diu que cal prevenir i que els veïns avisin el més aviat possible. També reitera que recomanen adoptar mesures de seguretat com el blindatge de comptadors, de portes o la instal·lació de càmeres de videovigilància.

I és que, segons Masquef, aquestes ocupacions porten associats altres problemes com la degradació de la zona, la devaluació dels pisos i problemes de convivència. Per conscienciar els propietaris, el consistori ja va posar en marxa l'any 2016 una campanya per demanar la implicació de les comunitats de propietaris alertant de la importància d'avisar la policia quan es detecta una ocupació.

El problema està repartit per tota la ciutat però els edificis més conflictius a hores d'ara es troben al carrer Alberes, al Cuixà i al Casernes amb Barceloneta. La Guàrdia Urbana, però, ha fet una quarantena d'actuacions aquest any que han impedit noves entrades a domicilis. Masquef diu que continuaran aplicant «mà dura» i fent controls contra els fraus en els subministraments però que la prevenció és, ara per ara, l'eina més eficaç.

A banda dels problemes en els blocs que pateixen ocupacions massives, Figueres ha aconseguit recuperar diversos habitatges. Entre ells, els dels blocs de protecció oficial de la plaça Joan Tutau i el del carrer Ramon Mandri, que es va tapiar.