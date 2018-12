Els Pastorets de Figueres s'adapten als nous temps i donen més pes a les actrius

Els temps canvien i les tradicions s'adapten o, senzillament, es normalitzen. «El primer Nadal dels pastors», l'obra de mossèn Rossend Fortunet estrenada el 1923, n'és un exemple evident. Enguany, per primer cop, alguns dels papers que habitualment feien actors seran interpretats per actrius, o a l'inrevés. Així, Far­ruc i Guillat seran Farruca i Guillada o Sant Miquel, habitualment interpretat per noies, el farà un actor. El director artístic, Ernest Ollero, explica que es tracta «de cercar la igualtat de gènere i donar una lectura més contemporània a una peça teatral única que cal posar en valor».

El repartiment no serà igual a les tres sessions que es fan dimecres passat, dissabte i diumenge 30 de desembre, a les sis de la tarda. «Tenim tres elencs diferents, fet que ha implicat triplicar els assajos; molta feina, però molt gratificant». Així, en el cas dels pastors, hi haurà una sessió on seran dos actors, una altra amb dues actrius i la tercera amb un actor i una actriu. Per adaptar-ho ha calgut, però, «feminitzar el text».

D'altra banda, Ollero ha tingut també un altre repte: treballar amb molts actors nous, alguns dels quals no havien participat mai abans a l'obra. Això ha fet que els esforços es concentressin més en aquest aspecte i no tant a innovar la dramatúrgia. L'han ajudat els coordinadors dels grups d'àngels i de dimonis.

En el primer, han portat el pes tres joves de només 17 anys: Lola Fuentes, Raquel Ventós i Laura Riera, «que han gestionat el grup fantàsticament». Ollero també remarca la feina feta per Berta Sayeras, Nil Prats i Eric Jiménez amb els dimonis, un dels plats forts de l'espectacle. «Han fet balls nous i han implicat a tots els joves, s'han autogestionat», reconeix Ollero admirat. La direcció del poble l'ha conduït Marià Llop i d'infants, Yvette Baguer. Un altre punt fort de l'obra és la música en directe a càrrec dels músics de l'orquestra Versatile del Casino Menestral.



Nous reptes de futur

D'altra banda, fa uns anys que l'associació Els Pastorets de Figueres afronta diversos problemes. Per una part, el descens dràstic de públic que, en els dar­­­rers quatre anys, s'ha reduït a la meitat. L'any passat només van anar-hi 1.100 espectadors. Això ha repercutit en els ingressos i en la possibilitat de finançar l'obra, que té un pressupost d'uns 10.000 euros. Amb la llei de transparència també s'han hagut de fer càrrec, a part de les despeses de producció, de les de gestió del personal de sala. Així han vist volar «els estalvis que teníem guardats per al centenari», lamenta Ricard Sayeras, president de l'entitat. L'alcalde Jordi Masquef, però, s'ha compromès a revisar el conveni signat el 2001 pel qual reben una subvenció de 3.600 euros. Sayeras l'ha convidat a actuar a l'obra. «Els Pastorets són un Bé Cultural d'Interès Local i cal cuidar-lo», diu el president Ricard Sayeras. Coincideix, però, que l'Ajuntament ha programat enguany actes gratuïts a les mateixes hores que ells actuen.