Roben un gos a la Protectora de Figueres que sospiten que participava en baralles

La Protectora d'Animals i Plantes de Figueres ha denunciat el robatori d'un gos de raça potencialment perillosa de les seves instal·lacions. Els fets, segons ha explicat l'entitat, s'haurien produït la nit del dimecres 19 al dijous 20 de desembre i els lladres només es van endur aquest exemplar.

L'animal, que respon al nom de Chikri, és un Pit Bull creuat amb American Standford, dues races de les considerades com a potencialmetn perilloses. Els Mossos d'Esquadra van rebre la denúncia el dijous 20 i estan investigant el robatori. Segons han explicat fonts policials, els lladres van saltar una tanca d'uns dos metres d'alçada de les instal·lacions de la protectora de Figueres, van forçar el candau de la gàbia i es van endur el gos. És l'únic animal sostret.

La protectora vincula el robatori de l'animal amb les baralles de gossos, tot i que els Mossos d'Esquadra no han pogut confirmar encara si existeix aquesta relació. «El gos robat és un semental sense capar que val molts diners i que a més s'utilitzava per a lluites», explica Alberto Márquez, president de la Protectora d'Animals i Plantes de Figueres.

Des de la protectora, Márquez sospita que el robatori està vinculat amb les baralles de gossos . «El gos va arribar a les instal·lacions ple de ferides precisament per aquestes lluites», explica.

L'animal robat va entrar a la gossera fa uns dos mesos després d'atacar una dona. Els Mossos tenen constància dels fets, que van passar l'11 d'octubre. Arran de l'atac, la dona, de 77 anys, va caure a terra. Els agents van aixecar acta i van iniciar gestions amb la protectora. L'animal no tenia documentació i el propietari assegurava que li havien regalat de cadell. El gos estava a la gossera per manament judicial després de l'incident. Ara els agents n'investiguen el robatori.

Baralles de gossos

Des de la gossera s'alerta d'un auge de les baralles de gossos i adverteixen de robatoris a particulars d'altres exemplars de raça petita per utilitzar-los per sparring (gossos per entrenar els lluitadors de les baralles i que acaben morint).

La protectora de Figueres calcula que a les seves instal·lacions tenen un 40% de gossos de races potencialment perilloses. «Tenim un problema perquè la figura del gos petaner desapareix i cada cop en tenim més de raça perillosa», insisteix Márquez.

Segons l'entitat, molts d'aquests exemplars són adquirits a través d'internet, arriben al destí amb malalties i els acaben abandonant. En d'altres casos, s'han utilitzat en baralles i arriben a les instal·lacions en mal estat. La gossera ha patit amb anterioritat altres robatoris, però Alberto Márquez assegura que és la primera vegada que els desapareix un dels exemplars de les anomenades races perilloses.

La pàgina de Facebook «Informer Protectora de Figueres», a través de la qual es denuncia la gestió de la gossera, ha criticat la «nul·la seguretat» de les instal·lacions, en referència a aquest darrer cas de gos robat.

La protectora d'animals està saturada per la gran quantitat de gossos de races perilloses i que no aconsegueixen que s'adoptin.