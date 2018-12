La tonyina Trini de l'Escala omple el port de curiosos

La tonyina «Trini» de l'Escala va omplir ahir al matí el moll pesquer de curiosos que s'hi van apropar per veure de prop l'exemplar. L'animal que per quart any consecutiu visita la població per aquestes dates manté el comportament d'altres anys i cada vegada que li llancen peix s'apropa al moll per menjar-se'l.

La Trini s'ha convertit en una atracció turística de l'Escala i l'expectació dels curiosos, que li van llançar menjar durant tot el matí, va esgotar les existències de sardines que es venen al port.

Quan va arribar fa quatre anys estava dèbil i els pescadors i curiosos la van alimentar. Des d'aleshores, ha tornat a l'Escala pels volts de Nadal. L'any passat es va calcular que pesava uns 200 quilos i la seva presència s'ha convertit en una atracció turística més.