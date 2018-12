Almogàvers de l'Empordà dona 11.000 euros per a les malalties minoritàries

L'associació Amics Solidaris els Almogàvers de l'Empordà ha fet entrega d'11.000 euros a l'Institut de Recerca del Campus de l'Hospital de la Vall d'Hebron per a l'estudi de les malalties minoritàries de neurologia pediàtrica. Els diners s'han recollit a través de diferents activitats realitzades durant el 2018 com el camí solidari que té lloc al Castell de Sant Ferran.

L'objectiu de totes les activitats que porten a terme és ajudar a millorar la situació dels petits que pateixen aquest tipus de malalties i les seves famílies. Per això els diners es fan arribar a la recerca per avançar en el coneixement i tractament d'aquestes malalties que afecten una petita part de la població.

En els darrers anys l'associació ha anat organitzant noves iniciatives amb el mateix objectiu. Tot va sorgir l'any 2016 quan un company de feina de Narcís Planas, mosso de professió i al capdavant de l'associació, va fer un camí de 3.000 quilòmetres per fer diners per a la investigació del fill d'una Mossso, l'Asier, que patia una malaltia minoritària. Els Amics dels Almogàvers de l'Empordà s'hi van bolcar.

El Camí Solidari al castell de Sant Ferran ha complert dues edicions. Aquest any s'ha estrenat també una exposició itinerant amb la participació d'una dotzena d'artistes empordanesos de reconeguda trajectòria com Josep Ministral o Lluís Roura van cedir els guanys de la venda de les obres o una part. Aquesta setmana s'ha pogut fer entrega dels diners i resta pendent fer arribar als més petits que estan ingressats a l'hospital samarretes solidàries i ossets de peluix dels Mossos.