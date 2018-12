Enxampen un conductor begut circulant sense un pneumàtic per l´AP-7

Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor begut circulant sense un pneumàtic per l'autopista AP-7. Van descobrir-lo en detectar un rastre blanc a la via que anava fent ziga-zagues i a l'àrea de descans de Garrigàs s'hi van trobar el xofer causant.

El detingut pels agents de l'Àrea Regional de Trànsit de Figueres és un ciutadà francès de 22 anys i veí de Fronsac (Nova Aquitània- França). El qual va quedar acusat de ser el presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària, per conduir amb una taxa d'alcohol penalment punible. Els fets van passar a un quart de vuit del matí del 23 de desembre, a l'àrea de descans del quilòmetre 35 de l'autopista AP-7, a Garrigàs. Els Mossos del sector de Borrassà feien un patrullatge preventiu per l'autopista en sentit sud, quan van detectar un rastre de fregament de color blanc a la via, que anava fent ziga-zagues fins passada l'àrea de descans.

En aquell punt el rastre entrava contra direcció per la sortida de l'àrea i finalitzava on es trobava un turisme.Els agents van veure que la marca a la via estava produïda pel fregament de la llanda davantera del cotxe amb l'asfalt i el vehicle presentava símptomes d'haver xocat amb algun objecte.

Quan els Mossos es van acostar al conductor, van detectar que presentava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de les begudes alcohòliques. En fer-li la prova d'alcoholèmia va donar un resultat positiu de 0,69 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, més del doble del límit màxim permès, que en aquest cas era de 0,25 mg/l. Per aquest motiu va quedar detingut. El detingut, que no tenia antecedents, va passar el dia 23 de desembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual el va deixar en llibertat amb càrrecs.