Figueres consensuarà l´ús d´animals a la cavalcada de reis de l´any vinent

La cavalcada de Reis de Figueres d'enguany comptarà amb la participació d'animals, però de cara a la cercavila del 2020 l'Ajuntament consensuarà amb totes les parts implicades la possibilitat de prescindir-ne. El consistori respondrà així a la campanya de Change.org impulsada per l'entitat El sendero de Lugh que demana a l'Ajuntament que no s'utilitzin animals en el seguici de Ses Majestats els Reis d'Orient.

A la cavalcada del proper 5 de gener hi participaran nou animals: un ase, un cavall alat, quatre cavalls de tir i tres dromedaris. Ho ha explicat el regidor de Cultura Popular, Quim Felip, que argumenta que la presència d'animals a la rua dels Reis s'ha reduït progressivament en els darrers anys. «Precisament aquesta cavalcada no s'ha caracteritzat mai per ser una cavalcada dels animals», assegura Felip.

L'Ajuntament deixa per l'any vinent la decisió de prescindir o no de les bèsties, però el govern s'ha compromès a estudiar la proposta de la campanya ciutadana que reclama la substitució dels cavalls, dromedaris i ases per «alternatives d'oci ètiques».



«Els nens hi tenen molt a dir»

«Ens haurem de posar d'acord els regidors del plenari, les companyies d'arts escèniques i el Consell d'Infants de la ciutat», diu Felip, que defensa el consens entre totes les parts implicades. «És una obra de teatre al carrer i els nens hi tenen molt a dir», insisteix.

Segons el responsable de l'àrea de Cultura Popular s'hauria d'arribar a un acord de ciutat sobre l'ús d'animals a la cavalcada de Reis. Felip s'ha compromès a reunir-se amb totes les parts després del seguici d'enguany.

La recollida de signatures ja suma més de 1.450 –en el moment de tancar aquesta edició– i és a punt d'assolir l'objectiu de les 1.500 adhesions. Entre les firmes hi ha l'adhesió de la primatòloga i activista mediambiental Jane Goodall.



Espectacles «injustificables»

La petició reclama a l'Ajuntament que es declari la cavalcada de Figueres «lliure de patiment animal» i en qualifica l'ús en espectacles per entreteniment o tradició d'«injustificable».

La campanya vol que es busquin alternatives als cavalls i dromedaris i denuncia que se sotmeten a condicions «antinaturals», com ara desfilar sobre asfalt, caminar entre la multitud amb música, il·luminació artificial, crits i pirotècnica.

L'impulsor, que firma com Ismael Santos, forma part de l'entitat El sendero de Lugh i alerta que tot plegat sotmet els animals a un «estrès considerable» des del moment que abandonen el seu lloc d'origen per traslladar-los al lloc de la cavalcada. La sol·licitud està adreçada a l'Ajuntament de Figueres, l'alcalde Jordi Masquef i el regidor Quim Felip i compta també amb el suport

D'altra banda, renovarà els Reis d'Orient després d'anys interpretats per les mateixes cares, però la principal novetat serà que Baltasar deixarà de ser una persona pintada. El rei negre serà encarnat per una persona de color i d'aquesta manera es tancarà l'eterna polèmica.

L'Ajuntament ha deixat en mans de les companyies de teatre de la ciutat la tria dels Reis d'Orient que ja han escollit els nous reis.

La cavalcada de Reis de Figueres compta amb la participació d'unes tres-cents persones i vuit carrosses.

Es fa un recorregut que comença al carrer Nou, a la plaça Creu de la Ma, i acaba a la plaça de l'Ajuntament on els Reis s'adrecen als assistents. Prèviament passarà pels carrers Castelló, Méndez Núñez, Rutlla, Caamaño i carrer Girona. En un dels punts al carrer Rutlla s'ha instal·lat com a novetat una grada per a persones amb mobilitat reduïda perquè tothom pugui veure els tres Reis.