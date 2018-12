Unes obres a la línia de tren entre Llançà i Portbou obligaran a fer el transport per carretera durant quatre dies

Adif executa actuacions de millora de la infraestructura entre Llançà i Portbou i això suposarà que durant quatre dies Renfe habiliti un servei alternatiu per carretera pels viatgers d'aquest trajecte.

Les actuacions comprenen l'adequació de l'estructura d'un tram metàl·lic situat a Colera, el que permetrà, segons informa Renfe, suprimir la Limitació Temporal de Velocitat (LTV) existent actualment en aquest punt un cop culminades les obres durant el primer trimestre de l'any vinent.

Adif executarà entre aquest dissabte, 29 de desembre, i l'inici del servei del proper dimecres, 2 de gener, les obres de millora de la infraestructura.

Per tal de garantir la mobilitat dels clients dels serveis de les línies R11 (Barcelona – Portbou per Granollers Centre i Girona) i RG1 (Mataró –Portbou per Girona), Renfe establirà un servei alternatiu per carretera al tram Llancà – Cerbére. A la resta de la línia es prestarà el servei habitual.

Un cop finalitzades aquests dies, els treballs continuaran en la renovació de diversos elements de la superestructura de via, com encarriladores i aparells de dilatació, amb la previsió de culminar l'actuació durant el primer trimestre de 2019, el que permetrà suprimir la Limitació Temporal de Velocitat (LTV) existent actualment en aquest punt.