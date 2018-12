La Policia Local destrueix els objectes comissats el 2018

La policia Local de Castelló d'Empúries ha destruït gairebé mig miler d'objectes i material confiscat durant aquest any 2018. Prové de la venda ambulant il·legal.

Els objectes destruïts són bàsicament material falsificat (roba, ulleres de sol, sabates, bosses, gorres etc.) i també material recuperat de robatoris del que no se n'ha pogut determinar la procedència.

En total s'han decomissat unes 453 unitats. La Policia els ha retirat de la venda il·legal al passeig Marítim durant els dies de mercat setmanal. També de la venda a peu per diferents zones comercials del municipi.

Castelló no té una problemàtica important de «top manta» com la població veïna de Roses però sí venedors puntuals.