Udem-Plataforma Cívica de Castelló escull Jordi Garcia de candidat

La coalició Udem-Plataforma Cívica de Castelló d'Empúries ha escollit Jordi Garcia Valero com a candidat a les eleccions municipals del 2019.

El candidat es va donar a conèixer en el marc d'un sopar la setmana passada. La millora radical de la seguretat ciutadana i la lluita contra les ocupacions il·legals seran eixos principals del programa.

Els dos partits actualment tenen representació a l'Ajuntament amb un regidor d'Udem i dos de Plataforma Cívica. Els dos van governar juntament amb CiU fins que aquest darrer partit va cedir l'alcaldia a ERC.

La vella reclamació de millores a Empuriabrava que han mantingut els dos partits per separat es manté però esperen oferir un programa on es tingui en compte tot el municipi.