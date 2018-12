Vilafant aprova un pressupost amb 833.722 euros en inversions

Vilafant ha aprovat un pressupost de més de 5 milions d'euros que preveu 833.722,13 euros en inversions, un 4% més respecte l'any passat. El nivell d'endeutament se situa en el 45%. El pressupost es va aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern (PSC) i el grup municipal de CiU i les abstencions d'ERC i PP.

Entre les inversions hi ha l'ampliació del cos de la Guàrdia Municipal amb una nova plaça, la portada dels serveis a la zona on s'ubicarà el nou institut, la progressiva millora de la xarxa d'aigües, la pavimentació de diferents carrers i rehabilitació de voreres en els diferents nuclis, una nova zona d'aparcament als voltants de la Casa de la Vila, així com una modernització del sistema informàtic i de subministrament elèctric del mateix edifici que en garanteix l'operativitat en qualsevol circumstància.

També cal destacar la partida per habilitar la planta baixa de la masia de Palol Sabaldòria, el jaciment arqueològic del municipi i aquest 2019 també s'ha reservat una partida per a fer front als danys causats per les riuades del 16 i 17 del novembre.

En el mateix ple on es va aprovar el pressupost es va acordar l'aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Vilafant (POUM). Un dels projectes que també es podrà dur a terme es la remodelació de l'edifici annex al Pavelló Municipal Joel González i que esdevindrà l'espai anomenat Àgora i proveirà a Vilafant d'un espai cobert de quasi 3.000 m2 per al seu ús en activitats tant diverses com sigui necessari tant culturals, festives o esportives.