Denuncien «més demora del normal» per part dels Bombers en un foc d'habitatge a Llançà perquè el parc estava tancat

L'Assemblea de Bombers de Catalunya ha denunciat, a través d'una piulada, una demora més alta del normal en una actuació del cos en un foc d'habitatge a Llançà (Alt Empordà). El problema, assegura el col·lectiu, és que el parc de Bombers de la localitat estava tancat ja que no hi havia el mínim d'efectius disponibles (3). Per fortuna, el foc no va deixar ferits, però sí que va obligar a evacuar sis persones de forma preventiva. L'incendi es va produir a la planta baixa d'un edifici i va afectar dos pisos més del Carrer Bateria de Llançà. El parc alt-empordanès no era l'únic de la demarcació de Girona que estava tancat aquest divendres. També hi havia els de Calonge (Baix Empordà) i el de Fornells de la Selva (Gironès), segons denunciaven els sindicats.