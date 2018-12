Enxampen un jove que acabava de robar en sis vehicles a Figueres

Els Mossos d'Esquadra han enxampat un jove in fraganti que acabava de robar en sis vehicles a Figueres. Els agents van sentir saltar una alarma i es van trobar amb el lladre que intentava fugir.

L'arrestat és un noi de 22 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Figueres. El qual va quedar detingut com a presumpte autor de sis delictes de robatori amb força.

La detenció es va fer el 24 de desembre per part d'agents de la comissaria de Figueres i els fets es van produir cap a un quart de cinc de la matinada al carrer Manol de Figueres, on agents dels Mossos que estaven fent patrullatge per la prevenció de robatoris van sentir una alarma d'un vehicle i un cop de porta.

Els policies es van dirigir cap on havien sentit el soroll i van veure un home que es posava una caputxa i, després de tirar un tornavís a terra, començava a córrer.

Els agents van interceptar-lo, el van identificar i li van trobar a sobre dos GPS, quatre comandaments a distància, un segon tornavís, i una màquina rebladora.

Amb l'ajuda d'altres patrulles els policies van comprovar que a la zona hi havia fins a sis vehicles saquejats.

Per aquests fets l'home va quedar detingut com a presumpte autor dels sis robatoris amb força.

El detingut, que té nombrosos antecedents, va passar el mateix dia 24 de desembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual el va deixar en llibertat amb càrrecs.