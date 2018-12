Restaurat un monument de l'Escala que pateix actes vandàlics

El monument amb el nou element incorporat a l´estructura per reforçar-lo.

El monument Ciutat Pubilla de la Sardana 2010 de l'Escala ha estat restaurat per incloure un nou element que permet millorar l'estructura que ha estat objecte de diversos actes vandàlics en els darrers anys. L'artista local Josep Maria Simón va restaurar la setmana passada el monument que ell mateix va fer quan la població va ser Ciutat Pubilla.

Segons ha informat l'Ajuntament, des del 2010 s'ha hagut de reparar diverses vegades el pentagrama que hi havia sobre els dansaires que hi ha en aquest monument per culpa d'accions vandàliques.

Finalment, l'artista ha decidit que inclouria un nou element en aquest monument, que és una clau de Sol de grans dimensions, que fa de lligam i reforç entre totes les figures que el composen.

S'han polit i repintat totes les peces i l'artista creador fa una crida als ciutadans a ajudar a mantenir-lo en les millors condicions possibles.

El monument de l'Escala Ciutat Pubilla de la Sardana 2010 està situat al principi del passeig Lluís Albert, davant de mar, un espai molt transitat a l'estiu.