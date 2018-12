El teatre Jardí tornarà a tancar després de Nadal per renovar el pati de butaques

El teatre municipal el Jardí de Figueres tornarà a tancar a principis d'any. Ara ho farà per renovar el pati de butaques i l'Ajuntament ha pressupostat en 400.000 euros la inversió per substituir els seients de la sala.

Serà la segona vegada en menys d'un any que el teatre es tanca per sotmetre'l a reformes. El gener passat la sala va tancar després de la darrera representació dels Pastorets per reparar part del sostre. Les obres van començar al maig i l'octubre passat va poder tornar a obrir després de vuit mesos tancat.

En breus tornarà a penjar el cartell de «tancat per obres». En aquest cas es preveu que la intervenció sigui més breu. El contracte de subministrament, fabricació i muntatge de les butaques del teatre Jardí ja s'ha tret a licitació. El termini de presentació d'ofertes finalitza el 17 de gener amb un període estimat d'execució de dos mesos i quinze dies. L'Ajuntament ha xifrat en 397.043,95 euros el pressupost de licitació.

Les butaques actuals es van instal·lar fa 25 anys, tal com es recull en el ple de prescripcions tècniques de la licitació. El model no es produeix actualment i no existeixen peces per poder fer les reparacions exigides en unes butaques d'aquesta antiguitat. Així, s'ha hagut de desmuntar la fila superior de l'amfiteatre per poder disposar de peces de recanvi per les butaques de platea malmeses.

Seran un total de 630 seients amb una nova disposició que reduirà l'aformanent per fila «per aconseguir major amplitud de la butaca i un major comfort pels usuaris». En la prescripció tècnica es recull com a requisit la cobertura amb tapisseria vermella «que recordi l'existent en color i textura».

Finançament

L'Ajuntament de Figueres va aconseguir els prop de 400.000 euros per finançar les noves butaques a través d'una modificació de crèdit de 197.046 euros aprovada en el ple del mes de novembre, per tal de completar els 200.000 ja previstos.

Segons va explicar l'alcalde Jordi Masquef, es va recórrer a partides de diversos anys i romanents de tresoreria. Inicialment s'havia anunciat que la subistitució de les butaques coincidiria amb el tancament per reparar les goteres del sostre, ja que s'havien de desmuntar per les obres. Tot i això, es va ajornar fins aconseguir el finançament.

La reparació del sostre era la primera intervenció que s'hi feia en els darrers 25 anys. Tot i això, encara hi ha part de la teulada malmesa. L'edifici del Jardí va ser construït l'any 1914 i és obra de l'arquitecte Llorenç Roca i Costa.