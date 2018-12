Les autoritats dels Pirineus Orientals prohibeixen les protestes fins l'1 de gener

El prefecte dels Pirineus Orientals el delegat del Govern de l'estat francès a la demarcació va prohibir fa dos dies, segons el diari l'Indépendant, tota manifestació dels Armilles Grogues fins l'1 de gener. La mesura, que ha suscitat queixes, hauria de mantenir tranquil·les les carreteres durant els propers dies. Les accions es van centrar ahir a Narbona.

El prefecte ha pres aquesta decisió «després de la mort d'un automobilista a Perpinyà sud, vinculada als aldarulls i alteracions greus de l'ordre públic que es van produir al municipi del Voló el 22 desembre passat», segons el diari nord-català.

Dissabte passat, més de 2.000 persones es van manifestar en el peatge de l'autopista A9 d'aquesta localitat rossellonesa. La Gendarmeria els va dissoldre a la tarda amb gasos lacrimògens.

Els grups d'armilles grogues que inicialment es van organitzar per aturar la pujada del preu del carburant van tenir el suport de mig centenar llarg d'independentistes catalans. «La democràcia és això, preguntar al poble. Si no convoquen un referèndum, no marxarem», deia un dels manifestants.

La Prefactura ha decidit prohibir les manifestacions i en el comunicat recorda que des del 17 de novembre s'han portat a terme diferents accions reivindicatives, moltes d'elles sense haver estatprèviament informades fent els passos legals pertinents.

Durant la jornada d'ahir la frontera es va mantenir tranquil·la i no es van produir accions al Voló. Sí, en canvi, més enllà dels Pirineus Orientals.

Segons els mitjans francesos, ahir al matí uns tres-cents motoristes de groc es van reunir al peatge est de Narbona i van fer un petit recorregut per la ciutat. Es van sumar a una mobilització prevista al migdia.

La decisió del prefecte dels Pirineus Orientals hauria de donar un respir, sobretot a la Jonquera, que des que van començar les tensions a França està patint importants retencions al trànsit i alhora una afectació als negocis, que han vist com les vendes queien en picat per l'absència de clients francesos.



Preu del carburant

Les protestes a França van començar quan el Govern va decidir pujar el preu del carburant. Durant setmanes han estat pressionant amb mobilitzacions arreu del país que han acabat amb importants aldarulls. S'han produït detencions, ferits i fins i tot morts.

El president francès, Emmanuel Macron, va decidir finalment ajornar la decisió i ara el moviment demana canvis profunds.