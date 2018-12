Denuncien que els Bombers arriben tard a un foc a Llançà perquè el parc estava tancat

Un incendi a Llançà va obligar a desallotjar sis persones d'una casa d'on van resultar afectades tres habitacions. No hi va haver ferits però sí danys materials. Els Bombers van denunciar ahir que van tardar més de l'habitual perquè tenen un parc a Llançà però per falta de personal estava tancat. A les comarques gironines també estaven tancats els de Calonge i Santa Coloma de Farners, segons denunciaven els sindicats.

L'incendi es va produir al vespre en una casa de planta baixa més dos pisos al carrer Bateria.

Al lloc s'hi van desplaçar quatre dotacions de Bombers que van haver d'arribar de Figueres i Roses perquè en aquell moment a Llançà, segons l'Assemblea de Bombers de Catalunya, el parc estava tancat perquè no hi havia el mínim d'efectius disponibles, que són tres. «Al foc de Llançà, la primera dotació de Bombers va trigar 24 minuts», denunciaven ahir des de les xarxes.

Una demora més alta del normal en una actuació del cos en un foc en habitatge que recorden que en 30 minuts és mortal. «A les persones ens mata el fum. Mentrestant la Direcció General de Bombers tanca parcs (Llançà)», denunciaven.

Les flames van afectar tres habitacions de la segona planta de la casa. La resta de l'immoble va quedar afectat pel fum.



Sense ferits

Segons els Bombers, cap persona va resultar ferida, però com a mesura preventiva els equips de seguretat i emergència van fer sortir les persones que es trobaven en aquell moment a la vivenda.

El malestar, però, es deriva del fet que per falta del personal suficient s'hagi de mantenir tancat el parc, com està passant a altres poblacions catalanes.

En el cas de Llançà, els parcs professionals més propers se situen a Roses i Figueres. La població se situa en un punt sensible de la comarca, a peu del Parc Natural de Cap de Creus.

El parc es va inaugurar el 2012. Les instal·lacions tenen 2.700 m?2;, i van costar prop de dos milions d'euros. Quan es va estrenar el parc, fa sis anys, es va informar que disposava d'una seixantena d'efectius, entre bombers, voluntaris i funcionaris.

Justament el mateix dia, només a les comarques gironines, estaven tancats també els parcs de Calonge i Santa Coloma, segons denunciaven ahir els sindicats.

La greu mancança en personal ha fet que s'hagi optat per rebaixar el nombre de personal mínim que es considera necessari per tal de poder mantenir oberts els parcs.

La mesura extraordinària s'allargarà almenys fins al 15 de gener. Aquest mes de desembre els Bombers han deixat de fer hores extres com a protesta. Molts dels bombers ja han superat el seu màxim anual, que se situa en les 350 hores per any.