Polèmica pel sorteig d´un burro català a la quina de Llers

Polèmica a Llers (Alt Empordà) pel sorteig d'un exemplar de burro català a la quina del municipi, que organitza el club de futbol en col·laboració amb l'Ajuntament. Segons ha explicat l'alcalde, Carles Fortiana, el burro (que no s'exhibeix a la quina) és propietat d'un criador conegut del club esportiu que el dona des de fa anys per col·laborar amb l'esdeveniment. Fortiana ha assegurat que desconeixien que la Llei de Protecció dels Animals prohibís aquest tipus d'actes i s'ha compromès a retirar-ho dels premis. Des de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi d'Advocats de Girona s'han posat en contacte amb l'ajuntament després de rebre l'avís. L'entitat no interposarà cap denúncia confiant en el compromís municipal i alerten que el burro català és una raça autòctona en perill d'extinció.

L'alarma va saltar a través de les xarxes socials aquest diumenge després que una persona alertés del sorteig d'un burro català a la quina de Llers. La Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi d'Advocats de Girona ha rebut avui mateix l'avís i ha contactat amb l'Ajuntament per informar-lo que la llei prohibeix donar animals com a premi i que les multes poden arribar fins als 400 euros.

L'alcalde, Carles Fortiana, ha explicat que feia uns cinc anys que entre els premis se sortejava l'exemplar a escollir entre altres guardons però que mai ningú l'havia triat. De fet, ha dit que és propietat d'un criador conegut del club de futbol i que els donava el burro per col·laborar amb l'esdeveniment. Fortiana ha insistit que desconeixien la prohibició i s'ha compromès a retirar-lo dels premis.

La portaveu de l'entitat, Marina Vall-llosada, ha explicat que confien en l'ajuntament i que, per això, no interposaran denúncia però ha remarcat que la llei és vigent des de l'any 2008. "Fa més de deu anys", ha insistit. En aquest sentit, ha dit que és especialment greu el sorteig del burro català perquè es tracta d'una raça autòctona i en perill d'extinció. "Segons les dades que tenim, només en queden uns 500 exemplars", ha afegit.