Figueres planteja demanar un crèdit aportant el Casino com a garantia per desencallar les obres interiors de l'edifici

L'equip de govern de Figueres vol demanar un crèdit hipotecari aportant el Casino com a garantia per desencallar les obres interiors de l'edifici. L'alcalde, Jordi Masquef, es reunirà aviat amb la directiva de l'entitat per proposar-li impulsar la creació de la fundació patrimonial on se cediria a l'Ajuntament la propietat i, a canvi, el consistori assumiria la inversió de 2,4 milions que falten per acabar els treballs, que estan aturats des del 2010 per falta de finançament. Masquef diu que d'aquesta manera es podrien començar els treballs aviat i pagar-los a terminis. Per l'alcalde, aquesta solució seria una "garantia" tant per la ciutat com per la institució. La creació d'una fundació es va anunciar l'any 2015 però membres de la junta van portar l'acord als jutjats, que va avalar la seva constitució.

Figueres proposarà a la junta del Casino Menestral impulsar la creació de la fundació patrimonial anunciada l'any 2015 per poder demanar un crèdit hipotecari i finançar els 2,4 milions que falten per acabar les obres de l'interior de l'edifici.

L'alcalde, Jordi Masquef, ha explicat aviat es reunirà amb la direcció de l'entitat i que plantejaran tirar endavant aquesta figura jurídica, que preveu aportar la propietat de l'edifici i cedir-la a l'Ajuntament, tot i que el Casino mantindria l'usdefruit i la gestió.

Aquesta és la via que permetria que les administracions públiques continuessin invertint en el projecte, que des del 2010 està aturat per falta de finançament.

Masquef diu que la solució més factible que veuen és que l'Ajuntament demani un crèdit per pagar-ho a terminis. Els socis van aprovar la creació de la fundació en assemblea el març de fa més de tres anys però uns quants ho van impugnar. El jutjat va avalar la seva constitució a finals de 2016. La proposta però, de moment no ha tirat endavant.

L'alcalde recorda que aquest mes d'octubre es va acabar de pagar el crèdit d'obres anteriors, que suposaven una aportació anual de 280.000 euros, i que ara seria un bon moment per poder reprendre els treballs que queden i que se centren sobretot en acabats interiors per poder posar en marxa l'equipament.

Per Masquef, la proposta seria una garantia per a la ciutat i l'entitat perquè els estatuts de la fundació contemplaran que si algun dia el Casino es dissolgués, la propietat de l'edifici passaria a mans de l'Ajuntament. "Que nosaltres no tenim cap interès en quedar-nos l'edifici però si un dia el Corte Inglés el volgués comprar nosaltres només tenim ara mateix el dret de tanteig i retracte", remarca.

Les obres d'aquest emblemàtic edifici van començar l'any 2004 però han patit diverses aturades sempre pel mateix motiu: la falta de finançament. El primer cop l'any 2007 i es van reprendre el 2010, amb l'acabament de pràcticament tota la reforma.