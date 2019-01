Últim impuls a la transformació del centre històric de Figueres

El centre de Figueres fa mesos que està en obres i, un cop enllestides, comportaran una important transformació del centre històric. Durant les darreres setmanes es van intensificar els treballs per deixar-les enllestides abans del 31 de desembre i poder rebre la subvenció de la Generalitat del Pla de barris. La darrera reurbanització pendent, però, és la del carrer Peralada, prevista per al 7 de gener, i que no es podrà beneficiar de l'ajut.

L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha hagut de donar explicacions sobre el retard de les obres i la pèrdua de la subvenció del carrer Ample, una quantitat xifrada en uns 300.000 euros. El batlle es va comprometre a què els treballs del centre històric estarien acabats en el termini del 31 de desembre i que un cop enllestits es podrien iniciar els del carrer Ample.

Preguntat pel regidor de CExF, Òscar Vergés, l'alcalde va justificar l'ajornament de les obres del carrer Ample com a intencionat. «Hauríem pogut començar a l'octubre, certificar dos mesos d'obra i no perdre el 30% de la subvenció», explicava Masquef. Tot i això, finalment es va prendre la decisió d'ajornar els treballs «perquè haurien fet un caos circulatori encara més gran», va justificar l'alcalde.

L'inici d'obres del carrer Ample, paral·lelament a les del Peralada i plaça Escorxador, hagués dificultat extremadament la circulació a la zona. «Fins que no hi hagi trànsit rodat al carrer Peralada vam decidir que no faríem l'Ample», va dir Masquef. Així, l'Ajuntament va decidir perdre la bonificació del 50% de l'obra. Tot i això, el batlle defensa que els diners perduts de la subvenció es compensen amb el que han deixat de pagar per les obres que sí que rebran finançament de la Generalitat.

Les obres es van licitar amb un pressupost d'un milió d'euros i finalment es van adjudicar al setembre a la baixa per valor de 723.580 euros a l'empresa Otxandiano Empresaria SAU.

L'Ajuntament ha defensat la pèrdua de la subvenció per evitar el col·lapse i en els propers dies està previst que s'enllesteixin les obres del carrer Peralada, plaça Escorxador i Jonquera.

Finalitzen la plaça Tarradellas

Mentrestant, les obres de la plaça Tarradellas ja han acabat i han transformat l'espai amb un recorregut en diagonal que creua la plaça amb espais de joc infantils a banda i banda. Els treballs van topar amb la fallida de la constructora la primavera passada i l'Ajuntament les va haver de tornar a adjudicar. L'adjudicació es va tancar al setembre a favor de l'empresa TEX, que s'ha encarregat d'enllestir l'obra. Tot i això, el consistori penalitzarà la constructora perquè el termini d'execució era fins al novembre.

D'altra banda, segons ha explicat l'alcalde, Jordi Masquef, les obres del carrer Barceloneta ja estan acabades i al carrer Jonquera s'estan començant a instal·lar els últims fanals LED. «Arribarem a termini», assegura el batlle.

Les obres del carrer Peralada continuen avançant i preveuen que també es pugui justificar tota la reurbanització per rebre la totalitat de la subvenció. Els operaris ja hi han tirat el formigó i ara només faltaria l'última part: l'empedrament i passar el cablejat. «Tenim marge fins a primers de gener», insisteix Masquef.

La plaça de l'Escorxador, no inclosa en el Pla de barris, també és a punt de finalitzar amb una important transformació que haura canviat els aparcaments per fileres d'arbres i l'asfalt per llambordes taronges. La darrera intevenció és la de la plaça de l'Estació, que va amb retard tot i la descoberta del refugi de la Guerra Civil que s'hi va trobar.