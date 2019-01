L´Escala dona la benvinguda al 2019 amb l´Aplec del Sol Ixent

Les poblacions gironines han donat la benvinguda al nou any des de diferents punts de la geografia. Cadaqués i l'Escala ho celebren amb un Aplec del Sol Ixent. El primer municipi ho fa des del Far del cap de Creus, i a l'Escala, en canvi, des de la Torre de Montgó, tal com es pot veure a la fotografia. La Principal de l'Escala va interpretar Sortida de sol, del compositor Avi Xaxu. Amb vistes a la badia de Roses i al costat de l'antiga torre de vigilància es van ballar sardanes i es va esmorzar xocolata desfeta.