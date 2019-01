Roben del pessebre de Cadaqués el nen Jesús i després en posen un de joguina

Cadaqués ha patit de nou, com en els darrers anys, el robatori del nen Jesús del naixement que l'Ajuntament instal·la al passeig per les festes. Uns dies després, va aparèixer amb un nen de joguina. En aquests moments ja s'ha col·locat una nova figura.

Segons fonts municipals, per evitar quedar-se sense el naixement complet per Nadal, es va decidir col·locar-lo pocs dies abans, ja que l'Ajuntament és conscient que en els darrers anys algú o algunes persones el roben. Però un any més, la figura va desaparèixer.

El pessebre està dins una mena de capsa amb un vidre que el protegeix. Per retirar alguna de les peces s'han d'utilitzar eines per obrir el vidre i accedir a la part interior.

Durant uns dies ha estat sense cap figura que simbolitzi el nen Jesús, fins que al voltant de la nit de Cap d'Any algú va optar per col·locar-hi un nen de joguina. Ja ha estat retirada i s'ha col·locat de nou una figura.