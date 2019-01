Recapten 6.500 € amb una subhasta per a la defensa de Sa Guarda de Cadaqués

Un centenar de persones van participar diumenge a la galeria Patrick Domken de Cadaqués en una subhasta d'art benèfica a favor de SOS Costa Brava en què es van recaptar 6.500 euros per a la defensa legal del sector de Sa Guarda, on es projecten un centenar de vivendes i un hotel.

Fins a 21 artistes havien cedit obres que es van vendre des dels 75 als 2.700 euros. Els donatius recollits serviran per fer front a les despeses d'informes tècnics d'un arquitecte i un geògraf, i per cobrir els serveis jurídics d'oposició en via administrativa al Pla Parcial a càrrec de l'advocat Eduard de Ribot.

Des d'Amics de la Natura de Cadaqués i de SOS Costa Brava han destacat l'acte desinteressat dels artistes que han donat obres: Emili Armengol, Laia Armengol, Javi Aznárez, Toni Azorín, Jordi Baró, Gustavo Carbó Berthold, Maya Cusell, Xavi de Juan Creix, Mercedes Gallardo, Nobuko Kihira, Koyama, Clàudia Lagarriga, Elodie Loiseleur, Catherine Rey, Ilich Roimeser, Charo Santana, Maria Sola, Suse Stoiser, Natalia Tomás, Marta Vignau i Daniel Zerbst.

L'objectiu de l'associació Amics de la Natura, juntament amb SOS Costa Brava, és aconseguir la desclassificació Sa Guarda i «protegir la zona pel seu espectacular paisatge, afectat per un projecte que podria incrementar la màxima cota edificada de Cadaqués 50 metres, destruir 17 quilòmetres lineals de parets i travesseres de pedra seca, 8 barraques típiques, 55 clopers, unes 2.300 oliveres de verdal-llei de Cadaqués dins de la DOP Empordà, una seixantena d'alzines sureres i una mina d'aigua d'impressionants característiques».

Part dels diners que s'han recaptat amb la subhasta es destinaran també a contribuir econòmicament a les diferents lluites urbanístiques que encapçala la Plataforma Sos Costa Brava en altres municipis de la Costa Brava.