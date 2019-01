Figueres fa una crida al civisme per frenar els abocaments incontrolats

L'Ajuntament de Figueres ha fet una crida perquè els ciutadans aboquin correctament les deixalles aquestes festes i evitar les habituals imatges de muntanyes d'objectes de tota mena al costat dels contenidors o en abocaments incontrolats. La ciutat pateix aquest problema des de fa anys. S'espera que el canvi en el servei d'escombraries ajudi a millorar, però es tanca l'any sense que s'hagi pogut adjudicar. L'empresa mixta Ecoserveis continua prestant-lo prorrogat, a l'espera de resoldre el recurs de dues de les empreses que van perdre el concurs.

Amb un recull d'imatges d'abocaments al costat de contenidors, l'Ajuntament recorda des de les xarxes que «a Figueres teniu moltes opcions per no deixar-los al carrer, entre tots podem evitar aquestes imatges!». Algunes opcions són la recollida conviguda, la deixalleria o la deixalleria mòbil.

L'Ajuntament ha dut a terme diferents accions i campanyes en els darrers anys per acabar amb aquesta problemàtica. Fa unes setmanes, Diari de Girona publicava imatges d'abocaments fins i tot a la Riera Galligans en el tram descobert a tocar de l'estació del TAV on, malgrat hi ha contenidors a prop, acumula deixalles.

La crida al civisme també té resposta per part dels ciutadans que es queixen que sovint hi ha «muntanyes de bosses, paper i plàstic fora dels contenidors perquè ja són plens» i perquè la freqüència amb què es recullen no és l'adequada.

Justament, el nou servei de recollida d'escombraries s'espera que suposi en aquest sentit un salt qualitatiu. L'empresa que el presta des del 2002 és la mixta de capital privat públic, Ecoserveis, a qui es va acabar la concessió l'octubre de 2016 i des de llavors el presta prorrogat. Es considera que la concessió no era molt favorable econòmicament a l'Ajuntament i, a més, amb els anys el servei ha quedat obsolet. El nou contracte públic, que ha de suposar un salt qualitatiu, està en suspens a causa del recurs presentat per les empreses que van perdre la licitació.



Adjudicat per 23,6 milions

El contracte es va adjudicar passat l'estiu a la Unió Tempordal d'Empreses Romero Polo-Valoriza en la primera posició del concurs per renovar el servei de recollida de residus i neteja, amb una oferta per valor de 23,6 milions d'euros (milions d'euros) en quatre anys, prorrogable a sis.

La proposta guanyadora incloïa una inversió de 279.000 euros anuals en campanyes informatives i de sensibilització, renovació de maquinària o la reposició anual de tots els contenidors.

Entre altres millores més, se substituiran els contenidors fixos per mòbils, s'eliminaran els punts soterrats, s'incorporarà la fracció orgànica i s'augmentarà la freqüència de recollida de residus voluminosos.

Respecte a la neteja viària, ampliarà el personal, es renovarà la maquinària i s'incorporaran nous serveis com la neteja de carrers amb aigua i el fregat mecànic de voreres i la renovació de la xarxa de papereres.

Després que dues de les finalistes, Fomento de Construcciones i Contratas i la UTE GBI Serveis SAU i Sersall 95 SL, presentessin recurs, l'Ajuntament ha hagut de trametre la documentació de l'expedient al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.