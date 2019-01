Els pacients de l'Hospital de Figueres tornaran a riure amb els pallassos a partir de dimarts

Els pacients de geriatria, pediatria i diàlisi de l'Hospital de Figueres tornaran a rebre les visites dels quatre pallassos de XaropClown, que des de fa anys visiten els malalts ingressats al Trueta de Girona. De fet, aquesta no és la primera vegada que la companyia treballa al centre alt-empordanès.

Fa sis anys va començar una col·laboració, però la retirada de les ajudes públiques per part de la Generalitat va fer que no prosperés. La directora de XaropClown, Ángeles García, reconeix que estan "molt contents" d'haver aconseguit finançament privat per poder visitar cada quinze dies els pacients, i explica que estan en converses amb l'Ajuntament de Figueres per aconseguir més ajuda i incrementar la freqüència d'actuacions.

A partir de dimarts que ve l'Hospital de Figueres rebrà la visita d'uns col·laboradors molt especials. Els pallassos de XaropClown visitaran el centre alt-empordanès després de sis anys de no fer-ho. La col·laboració és fruit de les ajudes privades que ha tingut la companyia i de les festes que han organitzat on s'han recaptat fons. Tot plegat, ha fet que, de moment, ja hi hagi programades visites cada quinze dies al centre durant tot el 2019.

La intenció, però, és incrementar la freqüència d'actuacions setmanalment. La directora de XaropClown, Ángeles García, explica que els malalts de geriatria són "especialment sensibles" i necessiten "no perdre la periodicitat".

"El ideal és la regularitat i poder-ho fer cada setmana, perquè amb la gent gran és molt més fàcil poder generar un vincle i que s'acostumin a trobar-nos cada cert temps", explica la directora de XaropClown.

García, però, deixa clar que per poder tirar endavant el doble d'actuacions de les que de moment tenen previstes, necessiten "més finançament". Per això fan una crida a particulars i empreses que vulguin col·laborar amb el projecte de XaropClown.

En paral·lel, però, la companyia està en converses amb l'Ajuntament de Figueres per intentar aconseguir una subvenció que ajudi a augmentar el nombre d'actuacions. "Esperem que les administracions s'hi impliquin i vegin que realment és un servei molt important que fan per als malalts dels seus hospitals", assenyala García.



Una formació important



La directora també ha destacat que per a ells és important donar a conèixer la figura del pallasso d'hospital. En aquest sentit, García assenyala que es tracta d'un professional amb una important formació al darrere. "La gent no sap el que fem i molts cops tampoc té consciència que aquesta és la nostra feina", assenyala.

La responsable de XaropClown posa en valor les gales i actes que fan per intentar recaptar diners i poder oferir "el millor servei possible". "Hem de tenir en compte que nosaltres som professionals que dediquem hores a formar-nos, tot i que molta gent cregui que ho fem de forma altruista. Necessitem la col·laboració de tothom", concreta.

Per això, el passat divendres XaropClown va fer una gala al Teatre Jardí de Figueres on hi van assistir prop de 400 persones, i en la que van actuar els grups Macedònia i Xiula.