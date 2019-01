Roses adjudica la creació d'un jardí davant de mar al Mas de les Figueres

Roses crearà un jardí públic davant de mar en una part de la finca del Mas de les Figueres, del segle XVI, que el propietari ha cedit. L'espai estarà creuat per un camí de passeig i s'hi podran fer activitats a l'aire lliure. La proposta s'ha adjudicat a la baixa per 209.209,00 euros. En un futur s'hi ubicarà un equipament cultural. Mentrestant s'hi realitzaran activitats a l'aire lliure.

La finca està situada a l'avinguda de Rhode 209221 amb el carrer Pescadors, just davant del front marítim. Es tracta d'una propietat una part de la qual, la propera a la façana marítima, s'ha cedit a l'Ajuntament. El procés va començar el 2014, quan es va fer la proposta de donació. L'origen del mas es remunta al XVI. El projecte, segons la memòria, farà més comprensible la història del mas, que es considera un espai de gran valor paisatgístic i etnogràfic.

El projecte, que executarà l'empresa Excavaciones Ampurdan 2000, remarca que el mas i el seu espai lliure adjacent «és un indret que s'ha preservat dins un l'entorn urbà que l'ha envoltat fruit del desenvolupament urbanístic modern de la segona meitat – finals del segle XX, restant com a testimoni singular d'assentament tradicional».

L'Ajuntament crearà un jardí públic on es combinarà la vegetació existent i la nova plantació d'espècies aromàtiques mediterrànies i la presència testimonial d'alguns ceps de vinya. L'arbrat existent se seleccionarà i mantindrà. Figueres, mimoses, acàces, alguns xiprers i eucaliptus formaran part de la vegetació.

Al centre hi haurà un camí amb una mena de pèrgola amb vegetació que permetrà fer un passeig creuant la finca. «Una pèrgola per on s'enfilen ceps i rosers acompanya el camí», s'exposa a la memòria. El jardí quedarà per sota els carrers del voltant.

A banda de ser un espai de lleure, esdevé un àmbit amb gran potencial com a espai educatiu i divulgatiu dels usos tradicionals i la implantació d'assentaments en el territori. El projecte planteja que en un futur d'acord amb la propietat del mas es podria realitzar algun tipus d'acció cultural vinculada amb l'antic celler datat a principis del segle XVI i que preserva al seu interior la configuració arquitectònica. A la zona també s'hi vol construir un equipament cultural. Mentre no existeixi hi haurà un gran espai tipus plaça. Es generarà com una graderia jugant amb la topografia que permetrà realitzar activitats culturals a l'aire lliure de petit format.

L'accés a l'espai es faria per l'avinguda de Rhode. Malgrat que es tractarà la finca, la privada i la pública, com un conjunt, es garantirà la privacitat de la masia.

El jardí té una superfície de 2.066 metres quadrats. Des de l'Ajuntament remarquen la importància de la donació que permetrà disposar d'aquest espai de lleure davant de mar.