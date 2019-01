Els Tres Reis de l'Orient recorren els carrers de la ciutat de Figueres

Els Tres Reis de l'Orient -Melcior, Gaspar i Baltasar- van desfilar ahir per la capital alt-empordanesa carregats de regals, d'espectacle i música. En el cas de Figueres, la direcció artística i el muntatge de la desfilada va anar càrrec de la companyia d'espectacles Drakònia, amb la participació d'unes tres-centes persones que formaven part de la comitiva. La desfilada va comptar amb diferents carrosses i personatges màgics, com per exemple les fades del bosc, i durant el recorregut petits i grans van poder gaudir d'espectacles que s'anaven representant al llarg de la ruta. Amb les carrosses van desfilar cinc cavalls, tres dromedaris i un ase.



La ruta de sempre

La cavalcada reial va començar a les set de la tarda amb el mateix recorregut que els anys anteriors. Així, doncs, va començar a la plaça de la Creu de la Mà, va continuar pel carrer Nou, plaça Catalunya, plaça del Gra, Castelló, Rutlla, Camaño, Rambla i Girona, per arribar finalment a la plaça de l'Ajuntament, on Ses Majestats es van adreçar als presents des del balcó. El seu discurs va anar adreçat sobretot als més menuts de les cases, als quals van recordar que s'han de portar bé, que han de creure els seus pares, que han d'anar a dormir aviat i que avui -un cop es despertin de bon matí- els esperen els regals, uns regals que s'han dedicat a repartir entre tots els nens durant tota la nit anterior. Com a novetat d'enguany, la desfilada va habilitar un tram per a les persones de mobilitat reduïda, col·locant una grada de grans dimensions pensada precisament per facilitar-los el seguiment de la desfilada.