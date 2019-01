Denuncien el sacrifici «il·legal» d'un gos perdut per part d'un veterinari

L'associació Amics del Refugi APAN han denunciat la mort d'un gos perdut a Albanyà en un centre veterinari de Figueres per un «incompliment claríssim de la llei». L'entitat acusa la clínica d'haver-lo sacrificat a les dues hores i sense esperar els 20 dies que marca la llei per identificar-lo, retornar-lo al propietari o posar-lo en adopció.

Els fets van passar aquest dissabte, 5 de gener, quan l'animal, que es deia Tintín, es va escapar de la casa on vivia a Albanyà amb la família d'acollida, segons ha explicat la Protectora d'Animals de l'Anoia (APAN). En Tintín provenia de les seves instal·lacions, on havia viscut durant 7 anys, i feia poc que s'havia traslladat a Albanyà amb la família d'acollida.

El gos estava sa però patia paraplègia a les potes posteriors i utilitzava una cadira de rodes, però tot i això «estava fort com un roure i tenia moltíssima energia», explica la Protectora. Segons han relatat fonts de l'APAN, un particular l'hauria trobat i el va dur a la Protectora d'Animals i Plantes de Figueres, que l'hauria derivat al veterinari col·laborador de la gossera: Canis. En Tintín duia xip però en el moment de passar-li el lector no hauria funcionat correctament.

L'APAN denuncia que s'han incomplert els procediments legals en no esperar els 20 dies que marca la Llei de Protecció dels Animals. «Si creien que l'animal estava patint, li haurien d'haver donat tractament paliatiu, però si més no, esperar més temps». Poc després la família va intentar recuperar-lo però el gos ja havia estat sacrificat.

La Protectora ho ha fet públic a través de les xarxes socials i la publicació ha sumat més de 3.200 comparticions 2.000 reaccions. La protectora també ha rebut el suport de PACMA Catalunya, que ha denunciat que a Figueres «es torna a vulnerar la Llei de Protecció dels Animals», un fet que al seu parer «torna a demostrar la manca de voluntat política per protegir-los».

L'APAN demana responsabilitats i el compliment de la llei i està estudiant quins procediments legals emprendre contra els fets.