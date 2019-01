El tornado de l´Empordà, un any després

El pas del tornado per l'Alt Empordà ara fa un any va ser breu, però va arrasar amb tot allò que va trobar al seu camí i va deixar incontables desperfectes que, 365 dies després, encara són visibles. El 7 de gener del 2018 els veïns de Navata, Cistella i Terrades es van llevar amb un fort episodi ciclònic que va afectar un centenar d'habitatges, zones agrícoles i equipaments públics.

El fenomen meteorològic va agafar per sorpresa una zona acostumada i preparada pel fort vent de tramuntana, però que no preveia patir un tornado. Feia disset anys que no hi havia hagut un tornado a la comarca. El darrer va ser el 2001 a Vilafant.

Aquest dilluns s'ha celebrat el primer aniversari de l'inusual fenomen meteorològic que va deixar al seu pas desperfectes milionaris. A Cistella i Navata va causar danys de més de 3 milions d'euros i la majoria d'afectats van ser particulars.

Cistella es va endur la pitjor part i un any després encara no s'ha recuperat al 100%. Els espais i equipaments públics van ser els primers a tornar a la normalitat, però l'Ajuntament encara té pendent la reparació de part del local social El Trull. L'alcalde, Enric Gironella, explica que van rebre uns 76.000 euros en ajuts de la Diputació de Girona que han permès reconstruir la teulada de la sala i reparar les destrosses de dotze equipaments municipals.



Una família encara desallotjada

La pitjor part se la van endur els particulars. El tornado va malmetre cinc granges i va destrossar dues cases. Les dues famílies van haver de marxar. Una d'elles va tornar-hi poc després i va habitar la part de la casa que no estava malmesa mentre esperava reparar-la, però una segona –un matrimoni de gent gran– encara no hi ha pogut tornar pel risc d'esfondrament. Un any després encara viuen amb el fill.

De la resta de desperfectes en habitatges se n'han ocupat les asseguradores, però les granges i el material agrícola no estava assegurat i cada propietari se n'ha hagut de fer càrrec progressivament. El violent tornado també va provocar la mort dels animals de granja.

Les estructures d'alumini de les construccions ramaderes que va arrencar el fort vent encara són visibles i fins i tot a Navata hi ha dues granges abandonades que conserven l'escenari desolador post-tornado de cobertes i parets ruïnoses. «Amb la naturalesa no se sap mai, per molt ben preparat que estiguis», diu l'alcalde, Jaume Homs.

En aquest darrer municipi, els desperfectes van ser menors i l'Ajuntament no ha rebut cap ajut econòmic per reparar els danys en espais de propietat municipal, a excepció de la retirada d'amiant que va gestionar el Consell Comarcal. «Hi van haver pocs danys i se'n va encarregar l'empresa municipal», explica el batlle.

En el cas de Terrades, l'alcalde, Isidre Felip, assegura que al poble ja no hi queda rastre del tornado. L'afectació va ser menor i, per tant, va ser més fàcil la reparació dels danys. «Mai s'està ben preparat per a un fenomen com aquest, però ara si tornés a passar estaríem més ben coordinats», reconeix.



Sense zona catastròfica

Cistella i Terrades van unir esforços per demanar la declaració de zona catastròfica, però un any després continuen sense haver rebut resposta. «És molt difícil perquè es necessita molta zona afectada», reconeix el batlle de Cistella. Aquesta era una de les mesures que estudiaven per ajudar els veïns, però de moment Enric Gironella manté la prudència.

Malgrat el silenci de l'Estat sobre la zona catastròfica, Gironella assegura que els ha prestat suport econòmic. «El Govern espanyol ha donat ajuda financera a dues famílies del poble», explica, tot i que el percentatge subvencionat és molt inferior al cost de la reparació (d'unes obres de 130.000 euros, l'Estat n'hauria aportat uns 7.000).

En canvi, diu no haver vist «ni cinc» de la Generalitat i ho atribueix a l'aplicació de l'article 155. «Ha sigut un fre per a la Generalitat i ha fet molt mal perquè ho ha tingut tot parat», insisteix. Ara estan pendents de l'aprovació dels pressupostos per acabar la intervenció que queda pendent a la sala social d'El Trull i tenen previst reunir-se amb el Govern català properament.

El tornado es va originar a Navata, va arribar als 500 metres d'amplada i va recórrer 19 quilòmetres a una velocitat màxima de 180 quilòmetres per hora. Es va dissipar en una zona boscosa e Darnius.