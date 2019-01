Llers i Figueres volen impulsar un nou sector per a ús industrial o comercial

Figueres i Llers volen desencallar el desenvolupament d'uns terrenys rústics a les immediateses del peatge de l'autopista AP-7 a Figueres Nord. Es tracta d'uns solars a la part de la urbanització Vinya Gran i que van des de l'autopista fins al càmping Pous, a l'entrada de Figueres. Sobre la taula hi hauria la possibilitat d'impulsar-hi un nou polígon, però primer la Generalitat ha de definir els usos dels terrenys.

Els alcaldes dels dos municipis veïns, Carles Fortiana, de Llers, i Jordi Masquef, de Figueres, han enviat un requeriment al secretari general d'Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, demanant que a la propera comissió d'urbanisme de Catalunya s'inclogui aquest pla director. Així ho ha explicat Fortiana, que considera essencial el desenvolupament de la zona, en una entrevista al setmanari Empordà.

«La Generalitat ha de definir si vol una zona comercial o industrial», ha instit l'alcalde de Llers. L'espai que es vol desenvolupar està inclòs en el Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Figueres (PDSUF) però actualment són terrenys sense explotar. La Generalitat va aprovar el pla definitivament el nombre del 2010 i se centra en els desenvolupaments urbans a l'àrea d'influència de Figueres.

Ara la Generalitat hauria de concretar els usos de les parcel·les abans de poder-hi impulsar cap projecte. «Tenim ganes de desenvolupar-ho perquè hi ha empreses que es volen instal·lar a la zona i en no trobar espai se'n van cap a Girona i Barcelona», lamenta Carles Fortiana en declaracions a Diari de Girona.

Assegura que fa anys que «hi van al darrere» i que la instal·lació d'un nou polígon permetria la instal·lació d'aquestes empreses en el territori. Per altra banda, l'Ajuntament de Figueres ha declinat fer declaracions al respecte.

«L'espai del polígon d'Hostalets de Llers està exhaurit i ja no hi ha espai per a més empreses», reconeix el batlle de Llers. Des que es va obrir l'enllaç de Figueres Nord s'hi han instal·lat dues benzineres més «i no és un bon negoci per a un polígon perquè hi ha molt excés de camions i fan malbé els carrers i fanals, tot i que el planejament ho permet», diu el batlle.



Més serveis per als camions

Considera que el desenvolupament d'aquest nou sector permetria ampliar els serveis per als transportistes. «Hi ha una demanda important de serveis per a camions com ara bars, restaurants, tallers, etcètera», afegeix Fortiana, que recorda la saturació que pateixen els polígons industrials de la Jonquera o Barcelona. «Aquest és el punt lògic i normal», subratlla.