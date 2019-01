Òmnium organitza sopars-tertúlia amb Carod-Rovira, Baños i Rigau

Òmnium Cultural Alt Empordà organitza un cicle de sopars-tertúlia, titulat «D'on venim? On som? Cap on anem?», per a aquest primer trimestre de l'any 2019, on participaran tres personalitats culturals destacades que han tingut responsabilitats polítiques en els darrers anys a Catalunya: Josep Lluís Carod-Rovira, Antonio Baños i Irene Rigau.

L'objectiu del cicle és organitzar diferents punts de trobada amb els socis i simpatitzants d'Òmnium Cultural per tal de reflexionar sobre el moment polític que viu el país en un format més distès.

Per donar el tret de sortida al cicle, divendres 18 de gener Xavier Antich, filòsof i vocal de la junta directiva d'Òmnium Cultural, farà una conferència als Porxos de Can Laporta, a la Jonquera (20 h), on posarà sobre la taula l'actualitat política que viu Catalunya. Antich (la Seu d'Urgell, 1961), president de la Fundació Tàpies des del 2011 i professor d'estètica a la Universitat de Girona, analitzarà el futur més immediat del país.

El cicle continuarà amb tres sopars-tertúlia: el primer serà dijous 24 de gener al restaurant Pa Volador de Figueres (21 h) amb la presència de Josep-Lluís Carod-Rovira, filòleg i ex-vicepresident de la Generalitat de Catalunya (2006-10).

El segon sopar-tertúlia serà dimecres 21 de febrer, amb Antonio Baños, al restaurant Risech de Roses, i el tercer, dijous 20 de març, amb la presència d'Irene Rigau al Mas Molí de l'Escala.

Amb aquests actes Òmnium Cultural Alt Empordà també pretén acostar-se als seus socis per tal d'explicar els diferents projectes que s'estan engegant per a aquest 2019, com la campanya de Judici a la Democràcia .