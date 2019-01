La relació entre Josep Pla i Tintín, en el seu 90è aniversari

La llibreria Low Cost de Figueres commemora aquest divendres, 11 de gener, l'aniversari de Tintín amb un acte públic i gratuït obert a tothom. Enguany se celebren els 90 anys de la primera aparició de l'intrèpid reporter, i per celebrar-ho, a les 8 del vespre, tots els assistents podran descobrir les sorprenents relacions entre Josep Pla i Tintín.

La xerrada serà conduïda per un expert en l'obra de Josep Pla, Francesc Montero, i per un tintinaire reconegut com Joan Manuel Soldevilla. Joan Manuel Soldevilla és catedràtic de Literatura a l'institut Ramon Muntaner de Figueres. Estudiós dels mitjans de comunicació, s'ha especialitzat en l'estudi de l'obra d'Hergé i ha escrit llibres i comissariat exposicions.