Sorpresa al Port de la Selva per unes restes animals a la platja

Unes restes biològiques d'un animal en avançat estat de descomposició van aparèixer aquest cap de setmana passat a la platja del Port de la Selva, a tocar de la desembocadura de la riera. La troballa la va fer un particular el divendres 4 de gener a la nit i va donar l'avís a la Policia Local, que va traslladar-ho a l'Ajuntament. El consistori va avisar els Agents Rurals, però va ser l'administració municipal qui es va encarregar de la retirada de les restes el dissabte 5 de gener.

Es desconeix de què es tracta, però tot apunta que seria el cos d'un animal en descomposició. A les imatges, enregistrades pel segon tinent d'alcalde, Roger Pinart, s'hi observa com s'intenta retirar les despulles de grans dimensions amb una màquina excavadora a peu de platja. Pinart ha explicat que van comunicar la troballa al cos dels Agents Rurals i no al CRAM, però que no van rebre resposta i davant l'avançat estat de descomposició se'n va fer càrrec l'Ajuntament.

La principial incòginita és a quin animal corresponen les restes, però l'estat en què es trobaven n'ha impedit la identificació.