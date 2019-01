Cs i PP acusen el govern de Figueres de fer demagògia amb els veïns del Culubret

PP i Cs critiquen la participació de l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, en la manifestació del dissabte promoguda pels veïns del Culubret per denunciar els talls de llum. Les dues formacions, cadascuna per separat, han acusat el govern de fer demagògia.

«No han fet tot el que es mereix el barri», diu la portaveu dels populars, Maria Àngels Olmedo, que considera que l'equip de govern no ha cremat «tots els cartutxos» per resoldre els talls de llum que pateixen des de fa anys els veïns.

En la mateixa línia s'ha mostrat el regidor de Cs, Héctor Amelló, que ha titllat l'actitud de Masquef d'«hipòcrita» i «electoralista» i considera que «ell i el seu partit són responsables directes del que està succeint per tots aquests anys de deixadesa».

Per a Amelló, la decisió de l'alcalde Jordi Masquef «és una maniobra purament demagògica perquè com no vol veure una manifestació en contra llavors opta per manifestar-se també a veure si cola».

Per la seva banda, Olmedo reclama policia permanent a la zona. «Ells com a govern són els que poden anar a picar portes i no han esgotat totes les possibilitats», subratlla.

Les dues formacions han donat suport als veïns en les seves reivindicacions, però consideren que les actuacions fins ara del govern figuerenc són «insuficients». Els afectats es manifesten aquest dissabte contra la situació que fa anys que pateixen i per reclamar solucions.